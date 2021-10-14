Птицы в Европе оказались в смертельной опасности

У 30 процентов видов птиц из 54 стран наблюдается сокращение популяции, заявляют эксперты из международной организации BirdLife International. В Европе в смертельной опасности оказался каждый пятый вид — 13 процентов видов уже постепенно исчезает, а еще шесть вскоре окажутся в таком положении при сохранении текущих тенденций, пишет The Guardian.

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BirdLife провел анализ наблюдений за 544 видами птиц и выяснил, что от Азорских островов на западе до Уральских гор на востоке исчезают виды, которые играли ключевую роль в европейских экосистемах. Со времени публикации последнего отчета в 2015 году в некоторых областях Европы вымерли три вида — саджа, африканская трехперстка и белошапочная овсянка. Вид считается вымершим, если в регионе его не наблюдали в течение пяти лет.

«Результаты вызывают тревогу, но мы не удивлены», — сказала временно исполняющая обязанности руководителя службы охраны природы BirdLife в Европе и Центральной Азии Анна Станева. Основные тенденции подтверждают выводы трех предыдущих отчетов от 1994, 2004 и 2015 годов: сокращение популяции не замедляется. Птицам предсказали резкое сокращение популяции из-за потери среды обитания (например, из-за лесных пожаров), интенсификации сельского хозяйства, загрязнения окружающей среды, нерациональных методов ведения лесного хозяйства и климатических изменений. «Они [факторы, влияющие на популяции] во многом связаны с тем, как функционирует наше общество и как мы используем ресурсы. Это сигнал о том, что мы делаем серьезную ошибку», — заявила Станева.

Однако эксперты считают, что ситуация не безнадежна и целенаправленные действия по восстановлению видов могут быть эффективны. Благодаря таким усилиям восстановились популяции выпи, азорского снегиря и белоголового сипа. Благодаря запретам на использование пестицидов и на охоту улучшились условия для некоторых хищников, таких как красный коршун. Отчет зафиксировал появление в Европе двух видов, которые сочли вымершими в 2015 году — каспийский зуек и пустынная славка.

Региональный директор BirdLife в Европе и Центральной Азии Мартин Харпер выразил надежду, что отчет подтолкнет отдельных людей и большие организации к более активным действиям по защите птиц в Европе. Эксперты подчеркивают, что следует заботиться о богатых углеродом ландшафтах, таких как торфяники, луга и леса, которые могут принести пользу биоразнообразию и климату, а также использовать технологии по улавливанию углерода для сохранения видов.

В конце сентября служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США объявила об исчезновении 23 видов птиц и рыб из-за антропогенного изменения климата и разрушения естественной среды обитания. Список включает 11 видов птиц, восемь видов пресноводных мидий, два вида рыб, один вид летучей мыши и один вид растения.