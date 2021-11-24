На «Авито» появится возможность верификации через «Госуслуги»

На сервисе «Авито» появится возможность верификации своего аккаунта через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для прохождения верификации пользователь должен иметь подтвержденный тип учетной записи на портале «Госуслуги».

«Авито» станет одной из первых компаний в России, которая реализует следующий шаг Минцифры по интеграции с Госуслугами. Этот проект поможет создать дополнительную защиту для всех клиентов «Авито», что очень важно в современной цифровой среде», — отметил директор «Авито» по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами Виктор Топадзе.

После успешного прохождения верификации в профиле пользователя появится пометка о наличии подтвержденного аккаунта на «Госуслугах». Благодаря этому будет понятно, что общение происходит с реальным человеком. Завершить внедрение интеграции планируется в ближайшее время. Возможность подключения к ЕСИА появилась в рамках пилотного проекта Минцифры России.

«Это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в интернете с использованием достоверной аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации. Это повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом, а также поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы и социальных сетей в мошеннических целях», — сообщил руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры России Александр Смирнов.

Безопасность является одной из главных задач сервиса «Авито», где каждый день взаимодействуют около 50 млн россиян. Для ее обеспечения объявления на онлайн-платформе обрабатываются с помощью искусственного интеллекта и верификации пользователей. Ежедневно 5 миллионов объявлений проходят проверку, 600-700 тысяч из которых — новые. Также пользователям «Авито» доступна верификация по паспорту или водительскому удостоверению.