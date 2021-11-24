Девушка показала неожиданный способ сделать из куртки сумку

Девушка нашла неожиданное применение двусторонней куртке и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети с никнеймом b.longfashion разместила на своей странице ролик и показала способ, который, по ее словам, поможет избежать очереди в гардеробную во время посещения ночных клубов.

Так, сперва девушка засняла себя в облегающем платье и с прямоугольной черной сумкой на молнии с длинной золотистой цепочкой. Героиня материала демонстративно расстегнула один из карманов аксессуара и поместила в него телефон и несколько косметических продуктов. После этого она открыла основной отсек, вывернула его наизнанку, развернула и показала, что на самом деле это джинсовая куртка. Девушка надела ее, убрала цепочку во внутренний карман и извлекла ранее помещенные в него предметы. Она сделала вышеперечисленное за 15 секунд.

Публикация стала вирусной и набрала 1,1 миллиона просмотров и 230 тысяч лайков. Пользователи сети оценили изобретательность юзерши и выразили свое удивление в комментариях. «Я в шоке от того, как умело она сложила куртку в сумку», «Это лучшее изобретение на свете, я расскажу об этом всем женщинам в моей семье», «Очень впечатляет», «Эта девушка поменяла правила игры!» — высказывались они.

В октябре блогерша нашла неожиданное применение рваным колготкам. Пользовательница TikTok Ванесса показала, как из старого чулочного изделия сделать кроп-топ. Так, она разрезала колготки между ног и в области стоп, чтобы продеть в них голову и руки. После этого она вырезала декоративные дыры на рукавах и в области декольте.

