Неизвестные обстреляли туристический автобус в Санкт-Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга неизвестные обстреляли из пневматического оружия туристический автобус. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел во вторник, 23 ноября, в 18:00 по московскому времени. В полицию поступило сообщение от водителя поврежденного транспортного средства о том, что в припаркованном у дома 42 по Дальневосточному проспекту автобусе обнаружено пять поврежденных стекол в салоне с отверстиями от выстрелов.

Сообщается, что в момент стрельбы в транспортном средстве никого не было, поэтому пострадавших нет. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего и устанавливает личности злоумышленников. Кроме того, определяется сумма причиненного перевозчику ущерба.

Ранее в ноябре четверо туристов, отдыхавших на роскошном пляжном курорте недалеко от мексиканского Канкуна, попали под перекрестный огонь двух конкурирующих преступных группировок. Путешественникам не удалось вовремя добраться до безопасного места — трое из них получили незначительные ранения, еще одного отдыхающего доставили в больницу.