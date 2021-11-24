Умер актер сериалов «Как я встретил вашу маму» и «Анатомия страсти»

Умер американский актер Лу Кателл. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Артист сериалов «Как я встретил вашу маму» и «Анатомия страсти» скончался в возрасте 91 года. Причина его смерти не уточняется.

Кателл родился 6 октября 1930 года в Нью-Йорке. Позднее он вместе с семьей переехал в Лос-Анджелес, где окончил Калифорнийский университет. В 31 год он сыграл в своей первой постановке на Бродвее, а позднее начал играть в кино. Среди наиболее ярких фильмов и сериалов с участием актера: «Дорогая, я уменьшил детей», «Незваные гости», «Сайнфелд», «Чудеса науки», «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», «Лорел Каньон», «Большое приключение Пи-Ви» и «Умерь свой энтузиазм».

22 ноября стало известно о смерти 28-летней звезды фильмов «Взрослые игры» и «Скауты против зомби» Джои Моргана. Причина его смерти не раскрывалась, но представитель актера заявил, что случившееся стало шоком для семьи Моргана.