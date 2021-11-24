Рейтинг одобрения Бориса Джонсона рухнул

Данные соцопросов в Великобритании показывают, что отношение жителей королевства к премьер-министру Борису Джонсону становится все хуже. Результаты опросов опубликованы на сайте Statista.

По данным проведенного YouGov исследования, рейтинг одобрения Джонсона рухнул — по состоянию на 22 ноября только 29 процентов взрослого населения Великобритании одобряют его работу на посту премьера. 64 процента опрошенных утверждают, что политик не справляется со своими обязанностями. Это минимум с момента, когда он пришел к власти в 2019 году.

Ранее в ноябре рейтинг Джонсона упал до минимально низких на тот момент 34 процентов. Политику премьера критикует не только население, но и само правительство. Так, бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс назвал его «катастрофой для государства», отметив, что добился его избрания в 2019-м только для решения определенной проблемы.