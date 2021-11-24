Россияне поругались из-за места в самолете и подрались на глазах очевидцев

Россияне, летевшие из Москвы в Абакан, подрались из-за места на борту самолета

Пассажиры самолета, летевшего из Москвы, поругались на глазах очевидцев из-за того, что не поделили место на борту. Подробности инцидента опубликовал «МВД Медиа».

Инцидент произошел в среду, 24 ноября. В дежурную часть Абаканского линейного отдела МВД России поступило сообщение о том, что на рейсе, следующем из Москвы в Абакан, произошла драка между двумя туристами.

Причиной конфликта стало место в салоне лайнера. Один из россиян оскорбил и толкнул спутницу другого, за что последний ударил оппонента по лицу. Мужчин разняли члены летного состава и один из очевидцев.

После приземления лайнера нарушители порядка были задержаны транспортной полицией и доставлены в дежурную часть. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. В отношении мужчин 28 и 37 лет были составлены протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее, в октябре, пассажир самолета нарушил правила безопасности и отказался покидать борт. Экипаж прибывшего из Дарвина в Аделаиду воздушного судна сообщил полиции о 54-летнем мужчине, который тайно покурил в туалете лайнера.

