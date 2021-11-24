Россиянка пожаловалась на «фальшивые» отели «все включено» в Турции

Часто путешествующая россиянка пожаловалась на испорченный отдых в отелях «все включено» в Турции. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Туристка рассказала, что за всю жизнь она побывала в десяти турецких гостиницах такой категории, однако некоторые оказались «фальшивыми». Первая из них расположена в Алании — по ее словам, отель подойдет тем, кто не проводит много времени в номере и хочет сэкономить. Девушка возмутилась из-за платного Wi-Fi (один евро в час), услуги платных сейфов, отсутствия пляжных полотенец и слишком тонких одеял. «В шкафу есть шерстяные пледы — совсем как в старых российских поездах», — добавила она.

Второй отель также был в Алании. Россиянке не понравилось, что он слишком близко располагался к другим гостиницам. «При желании можно даже увидеть, с чем пьют чай жильцы напротив», — сказала она. В качестве остальных минусов она назвала платное посещение спа-зоны и платный сейф.

Последний отель из антирейтинга находился в Сиде, он позиционировал себя как «ультра все включено». Однако, по словам блогерши, многие услуги приходилось оплачивать дополнительно. Например, свежевыжатые соки, алкогольные коктейли и замену пляжных полотенец. Кроме того, гостиница располагалась в 15 минутах ходьбы от моря, что отличалось от описания на сайте.

Ранее в ноябре российская туристка перечислила преимущества отдыха в Турции в несезон. Она порекомендовала выбирать отели с «зимней концепцией», где есть подогреваемые бассейны, хамам и сауны. По словам путешественницы, инфраструктура в таких гостиницах продолжает работать несмотря на небольшое количество постояльцев.