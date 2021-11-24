Глава евродипломатии обвинил белорусские власти в миграционном кризисе

Кризис на польско-белорусской границе искусственно создан Минском, и власти Белоруссии пользуются ситуацией с мигрантами. С таким обвинением выступил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

Глава евродипломатии отметил, что в ходе министерской встречи с министрами иностранных дел Центральной Азии ЕС достиг договоренностей с Узбекистаном о прекращении рейсов из Ташкента в Минск. «Обманутые мигранты пользуются этим рейсом, чтобы попасть в Беларусь, где им пообещали, что не будет проблем по переходу границы Беларуси и Евросоюза», — указал он.

Ранее Боррель заявил, что помощь Белоруссии от Международного валютного фонда (МВФ) в размере почти миллиарда долларов в виде SDR (специальные права заимствования) не удастся обналичить ни в одном европейском центробанке. Отказ провести такую операцию будет основан на ее трактовке в качестве инвестиционной услуги режиму президента страны Александра Лукашенко. Такие услуги, отметил он, прямо запрещены санкциями Евросоюза.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.