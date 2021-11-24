Новое правительство Германии рассказало о будущей политике в отношении России

Новое коалиционное правительство Германии будет выстраивать отношения с Россией по примеру Европейского союза (ЕС), не отклоняясь от курса объединения. Об этом говорится в тексте коалиционного договора.

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«Россия играет важную роль как международный актор. Мы знаем ценность крепких и стабильных отношений и будем стремиться их сохранить (...), принимая во внимание различное восприятие угроз и сосредоточившись на общей и последовательной политике ЕС в отношении России», — указано в документе.

Кроме того, новое правительство ФРГ рассказало о будущей политике в отношении международных договоров. Так, Германия будет и дальше настаивать на вступлении в силу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США.

Ранее Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) окончательно согласовала с партиями «Союз90/Зеленые» и Свободной демократической партией (СвПД) коалиционный договор, который станет основой для работы правительства ФРГ. Партии представили документ на пресс-коференции 24 ноября.