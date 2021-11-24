Джиджи Хадид сменила прическу после насилия бывшего возлюбленного над ее матерью

Джиджи Хадид перекрасила волосы после новостей о насилии Зейна Малика над ее матерью

Американская супермодель Джиджи Хадид впервые появилась на публике после новостей о домашнем насилии бывшего возлюбленного Зейна Малика в отношении ее матери Иоланды Хадид. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели знаменитость на одной из улиц Нью-Йорка, когда она направлялась домой после ужина с друзьями. В качестве наряда она выбрала комбинезон ярко-красного цвета с молниями, черную водолазку, шапку и сапоги. На размещенных кадрах видно, что она сменила прическу: перекрасила волосы в светлый оттенок, нарастила их и уложила волнами.

По информации издания, манекенщица впервые вышла в свет после публикации новостей о рукоприкладстве Малика в сторону ее матери в средствах массовой информации.

В октябре Иоланда Хадид заявила, что 28-летний британский певец Зейн Малик ударил и оскорбил ее в попытке защитить частное пространство своей годовалой дочери. После произошедшего мать модели подала на мужчину в суд, а сам Малик признал себя виновным в совершении неправомерных действий.

В конечном счете суд предъявил Малику обвинения в четырех уголовных преступлениях. Во время разбирательства ему запретили приближаться к Джиджи и Иоланде Хадид. Он также обязан пройти курс управления гневом и программу профилактики домашнего насилия. Судья назначил ему штраф и испытательный срок на год. Отмечается, что после данного инцидента партнерша музыканта приняла решение разорвать отношения.

Джиджи Хадид и Зейн Малик состояли в отношениях пять лет до того, как стали родителями в конце сентября 2020 года. В день рождения дочери Хай пара опубликовала в Instagram черно-белое фото руки младенца.