Уроженка Белоруссии номинирована на «Грэмми»

Уроженка Белоруссии, оперная певица Анна Лапковская номинирована на музыкальную премию «Грэмми» в составе группы музыкантов в номинации «Лучшая оперная запись». Полный список номинантов появился на сайте премии.

Речь идет об опере чешского композитора Леоша Яначека «Приключения лисички-плутовки» в исполнении Лондонского симфонического оркестра под началом дирижера Саймона Рэттла.

В биографии Лапковской на ее официальном сайте говорится, что она родилась в Минске и выросла в Мюнхене, Германия.

Лидером по числу номинаций на «Грэмми» стал американский певец Джон Батист, который поборется за победу в 11 категориях, в том числе в двух главных номинациях «Запись года» и «Альбом года». За ним идут канадский поп-певец Джастин Бибер и американские исполнительницы H.E.R. (настоящее имя — Габриелла Уилсон) и Доджа Кэт (Doja Cat, Амала Дламини), представленные в восьми категориях. На третьей строчке по числу номинаций оказались Оливия Родриго и Билли Айлиш, которые поборются за семь наград.

64-я ежегодная церемония вручения наград «Грэмми» состоится 31 января 2022 года.