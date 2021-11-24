Бывшему главному криминалисту МВД смягчили наказание

Мосгорсуд принял решение о смягчении наказания бывшему главе Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД Петру Гришину, приговоренному к восьми годам лишения свободы за многомиллионные хищения средств из бюджета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд сократил Гришину срок на полгода, до семи с половиной лет в колонии общего режима. Также на шесть месяцев был сокращен срок его бывшему заместителю Олегу Мазуру — вместо семи лет он проведет в колонии шесть с половиной. Третий фигурант дела бизнесмен Сергей Нарутов также будет отбывать наказание на полгода меньше — шесть с половиной вместо семи лет.

Решение было принято после рассмотрения апелляционных жалоб осужденных.

23 ноября 2020 года Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу силовиков. Гришина лишили звания генерал-лейтенанта полиции и назначили ему штраф 1,5 миллиона рублей. Было установлено, что они с Мазуром похитили более 80 миллионов рублей бюджетных средств, заключив государственные контракты по завышенным ценам с компаниями, подконтрольными их знакомому Нарутову.

Гришина и Мазура задержали 5 декабря 2017 года в здании ЭКЦ на улице Зои и Александра Космодемьянских в Москве. 8 декабря того же года указом президента России Владимира Путина Гришин был освобожден от занимаемой должности.