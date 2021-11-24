Блогерша показала жировые складки на фото в спортивной форме и восхитила фанатов

Джорджи Кларк снялась в спортивной форме и показала, как выглядит ее тело без фотошопа

Австралийская блогерша Джорджи Кларк (Georgie Clarke) показала свою фигуру на фото без обработки и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

Девушка регулярно делится снимками, на которых демонстрирует, как в действительности выглядит ее тело без фотошопа. На последнем опубликованном коллаже она позирует перед зеркалом в голубой спортивной форме, состоящей из топа и легинсов. Так, на первом кадре она втянула живот и прогнула спину.

На втором изображении Кларк снялась в расслабленной позе со спущенными на бедра легинсами, из-за чего на ее животе появились жировые складки. В подписи к фото блогерша объяснила, что тело визуально меняется в течение дня, и это, по ее словам, совершенно нормально.

«По утрам я чувствую себя подтянутой и мотивированной. Ближе к зиме я начинаю есть гораздо больше, чтобы обеспечивать организм энергией. При этом по вечерам я люблю попить горячий шоколад, поесть зефир и другие сладости. Обычно к концу дня мой живот вздувается. Этому также способствуют гормоны и стресс», — пояснила она и призвала своих подписчиков быть добрее к себе и своему телу.

Подписчики поблагодарили Кларк за искренность в комментариях под постом. «Спасибо за эти слова. Любите себя настоящих», «Боже, ты потрясающая», «Спасибо за честность. Ты крутая», «Я люблю тебя, Джорджи, мне нравятся твои посты!», «Ты меня вдохновляешь», — высказывались они.

Ранее в ноябре блогерша и плюс-сайз-модель Нелли Лондон (Nelly London) показала жировые складки на теле и порадовала поклонников. На опубликованном в сети кадре девушка запечатлела себя в зеркале. Она продемонстрировала растяжки на бедрах, а также шрам, расположенный возле груди.