Диетолог назвала самый полезный молочный продукт

Диетолог Александра Лапина назвала кефир самым полезным кисломолочным продуктом. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, этот напиток благоприятно влияет на сердечно-сосудистую и нервную системы, а также является источником кальция. «Он содержит и белки, и жиры, и микроэлементы <...> Им несложно заглушить голод и улучшить обмен веществ. Он положительно влияет на кишечник, помогает при вздутии живота, ускоряет метаболизм, выводит токсины и шлаки из организма», — отметила она.

Специалист добавила, что для благотворного воздействия на здоровье кефир рекомендуется пить каждый день.

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