Россиянка сломала шею во время ночного квеста

В Казани женщина сломала шею во время прохождения ночного квеста

Жительница Казани сломала шею во время прохождения ночного квеста в нежилом помещении. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан.

Инцидент произошел 6 ноября в здании на улице Технической. Россиянка упала с высоты собственного роста. Ее сразу же доставили в больницу.

Заведено дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Ранее в Санкт-Петербурге 25-летняя посетительница одного из торговых центров ехала в лифте, когда кабина неожиданно отключилась от сети. Она попробовала выбраться самостоятельно из обесточенного лифта, но сорвалась в шахту с высоты около шести метров.

При падении девушка получила травмы. ТЦ закрылся, из-за чего россиянке пришлось провести там всю ночь.