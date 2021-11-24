Украина назвала срок прекращения импорта электричества из России и Белоруссии

Кабмин Украины: страна прекратит закупать электричество из России и Белоруссии к 2023 году

Кабинет министров Украины анонсировал полный отказ от импорта электричества у России и Белоруссии к сентябрю 2023 года. Соответствующие сроки украинское правительство назвало 24 ноября на заседании в рамках утверждения плана по борьбе с злоупотреблениями олигархов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно плану, кабмин сформирует перечень ключевых объектов топливно-энергетического комплекса страны. Далее эти объекты включат в стратегию энергобезопасности и начнут постоянный мониторинг угроз для энергетики. Документ предусматривает проведение испытаний по автономной работе энергетической системы Украины уже в 2022 году. А еще через год Украина должна прекратить закупать электричество из России и Белоруссии.

Украинское правительство также уделило внимание снабжению страны природным газом. К сентябрю 2023 года министры планируют увеличить количество соединений газопроводной системы Украины с системами европейских стран.

Энергосистема Украины, как и электрические сети и генерация других республик бывшего СССР, входила в единую энергетическую систему «Мир». В рамках этой энергосистемы были связаны не только части СССР, но и страны Совета экономической взаимопомощи, а центр управления находился в Праге. После распада Советского Союза синхронизация работы электроэнергетики прекратилась, однако Украина до сих пор осталась частично включенной в общие сети с Белоруссией и Россией.

Ранее стало известно, что на Украине начались веерные отключения электричества. О случаях перехода больниц на дизельные генераторы из-за перебоев с электроэнергией рассказали в областном совете Херсонской области.