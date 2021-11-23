Областной совет Херсонской области Украины заявил о перебоях с электричеством в регионе

На Украине начались веерные отключения электричества, заявил заместитель председателя областного совета Херсонской области Егор Устинов. Депутат перечислил несколько районов, в которых перебои с электричеством вынудили больницы и другие объекты инфраструктуры работать на дизельных генераторах. Об этом сообщает ТАСС.

«В течение месяца происходят веерные отключения в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и других районах. Поэтому ежедневные мантры от власти, что все замечательно и никаких отключений нет, — это полный абсурд», — рассказал Устинов.

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В отключениях электричества в регионе депутат винит бездействие киевских властей. По его мнению, руководство Украины должно принять срочные меры по преодолению энергетического кризиса, чтобы решить проблему с нехваткой энергоресурсов на местах.

«Нужно вводить мораторий на повышение тарифов, срочно заключать прямые контракты на энергоносители, оказать господдержку угледобывающим предприятиям страны», — разъяснил позицию Устинов.

В начале ноября стало известно, что на Украине остановлены 51 из 88 действующих энергоблоков на теплоэлектростанциях страны (ТЭС). Причина — нехватка топлива, в первую очередь угля. По состоянию на 2019 год ТЭС обеспечивали 29 процентов выработки всей электроэнергии на Украине, уступая первое место только электроэнергии с атомных станций.