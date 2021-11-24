Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в среду, 24 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 4008,96 пункта (плюс 1,23 процента), индекс РТС — до 1700,54 пункта (плюс 2,3 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» Мосбиржи на 10:10 стали TCS Group (плюс 3,93 процента, до 7325 рублей за акцию), «Полюс» (плюс 0,5 процента, до 14 825 рублей) и «Полиметалл» (плюс 0,47 процента, до 1381,3 рубля). Рост стоимости акций TCS Group обусловлен положительными результатами финансового отчета за третий квартал. Больше всего подешевели бумаги «Новатэка» (минус 0,88 процента, до 1650,6 рубля), «Роснефти» (минус 0,42 процента, до 599,1 рубля) и МТС (минус 0,34 процента, до 306,4 рубля).

Рубль продолжил дешеветь на открытии торгов. Курс доллара составил 74,52 рубля (плюс 0,23 рубля), курс евро — 83,78 рубля (плюс 0,23 рубля). Биткоин торговался по 56 551,1 доллара за монету (плюс 0,3 процента).

Нефть марки Brent подорожала до 82,58 доллара (плюс 0,33 процента), марки WTI — до 78,79 доллара (плюс 0,36 процента). Газовые фьючерсы стоили 1093 долларов.