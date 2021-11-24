Вице-премьер Крыма подал заявление об отставке

Вице-премьер Крыма Андрей Рюмшин, который курировал сельское хозяйство региона, подал заявление об отставке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госсовета республики.

Уточняется, что документ будет рассмотрен на ближайшей сессии парламента в соответствии с положением закона.

С 2016 года Рюмшин исполнял обязанности главы министерства сельского хозяйства республики, а с 2019-го совмещал должности зампредседателя правительства Крыма и министра сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что министр культуры Крыма Арина Новосельская, которая обвиняется в получении крупной взятки, отправлена в отставку в связи с утратой доверия. По информации следствия, в 2018 году она получила 25 миллионов рублей от владельца компании «Меандр» за покровительство при выполнении работ по строительству Крымского государственного центра детского театрального искусства.