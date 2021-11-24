Информация о зловредной вакцинации беременных и детей оказалась недостоверной

В соцсетях распространилось сообщение о планах властей вакцинировать беременных и детей зловредными препаратами. Однако эта информация оказалась фейком.

Впервые сообщение было опубликовано пользователем «ВКонтакте» Асланом Гулиевым 21 ноября. Автор утверждал, что с 20 января 2022 года в российские роддома, детские поликлиники, школы и детсады поступит «новая партия вакцин "спутник5", "сарвак" и "спутник-лайт"». При этом препараты якобы будут содержать вещества, используемые при абортах и приводящие к развитию деменции у детей.

Автор поста ссылается на неких медицинских сотрудников, чиновников и силовиков, которые «не желают себя раскрывать», что может говорить о недостоверности информации.

В публикации также утверждается, что власти собираются ставить прививки детям без согласия родителей. При этом российское законодательство запрещает вакцинировать несовершеннолетних в возрасте до 15 лет без письменного согласия родителя или опекуна.

Автор также пишет, что вакцинация новыми препаратами якобы может привести к смерти плода у беременных женщин. Однако, как заявляла вице-премьер России Татьяна Голикова, вакцинация от коронавируса остается единственным способом обезопасить от COVID-19 беременную женщину и ее будущего ребенка. А министр здравоохранения России Михаил Мурашко подчеркивал, что противопоказаний для применения вакцины от коронавируса «Спутником V» нет.

О недостоверности публикации говорит и то, что в открытых источниках нет информации о существовании вакцины «сорвак», о которой пишет автор поста.

Кроме того, факты, обнародованные властями говорят о том, что до начала массовой вакцинации детей в России пока еще далеко. Минздрав только начал проводить клинические испытания вакцины «Спутник М» на детях от 12 до 17 лет. В рамках исследования, которое продлится в течение года, вакцинированы от коронавируса были только 400 подростков. Всего в испытаниях примут участие 3 тысячи детей. Центр имени Гамалеи Минздрава России 22 ноября объявил о готовности подать документы на исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях в возрасте от 6 до 11 лет.

Испытания вакцин от коронавируса на новорожденных еще не проводились. Работа в этом направлении только начинается в некоторых странах. К примеру, в Финляндии массовую вакцинацию детей могут начать только в начале 2022 года. При этом детей в возрасте до шести месяцев вакцинировать не будут, поскольку у новорожденных сохраняется иммунитет.