В российском регионе расчистили три реки

Три реки в Нижегородской области очистили от ила и затопленных деревьев

В Нижегородской области три реки — Тёшу, Сатис и Вичкинзу — очистили от ила и затопленных деревьев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Как пояснили в пресс-службе, работы по расчистке рек начались в 2020 году. К настоящему моменту все технические работы по данному проекту завершены, подчеркнули там.

В частности, из реки Тёши в Арзамасском районе вывезли около 17 тонн затопленных деревьев и порядка 1,5 тысячи тонн водной растительности. Реки Вичкинзу в Дивеевском районе и Сатис в Сарове специалисты очистили от илистых донных отложений. Кроме того, в районах данных рек были созданы дополнительные туристические объекты в сфере экотуризма.

По словам, министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, в ближайшем будущем власти региона займутся расчисткой еще трех рек — Борзовки в Нижнем Новгороде, а также Княгинки и Имзы в Княгининском районе. Работы там планируется завершить за два года.

