В Абхазии обстреляли автобус с людьми

В Гудаутском районе Абхазии была обстреляна маршрутка с людьми. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел республики Бадра Айба, передает РИА Новости.

После обстрела машина врезалась в столб. В результате нападения водитель маршрутного такси получил огнестрельное ранение, его доставили в больницу. Точное количество находившихся в автобусе пассажиров не уточняется.

Отмечается, что правоохранители уже установили личность стрелка и проводят операцию по его задержанию.

В октябре депутат абхазского парламента Алмасхан Ардзинба пришел к зданию Министерства внутренних дел республики и, матерясь, открыл стрельбу из автомата. Впоследствии стало известно, что оружие парламентарий приобрел и хранил у себя незаконно.