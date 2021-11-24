Сбежавшую виновницу ДТП с Игорем Скляром задержали

Виновницу ДТП с российским актером и певцом Игорем Скляром, сбежавшую с места аварии, задержала полиция. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, сообщает KP.RU со ссылкой на источник.

Собеседник газеты раскрыл подробности инцидента: по его словам, автомобиль, столкнувшийся с машиной, в которой сидел Скляр, принадлежал супругу 33-летней женщины. Она осталась одна на пассажирском сидении, пересела за руль, включила зажигание и попала в аварию. Ее задержали через два часа после произошедшего.

Авария произошла 23 ноября на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Скляр находился за рулем автомобиля Jaguar, когда в него врезалась Audi. В сети появилось видео произошедшего.

Игорь Скляр — советский и российский актер театра и кино, певец, музыкант.