Российский актер и певец Игорь Скляр попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Видео случившегося опубликовал канал «78» в своем Telegram-аккаунте.

Уточняется, что авария произошла на Лиговском проспекте. Артист был за рулем автомобиля Jaguar, когда в него врезалась перепутавшая педали женщина на Audi. Скляр заявил, что чувствует себя нормально, после инцидента ему не пришлось обращаться за медицинской помощью.

Игорь Скляр — советский и российский актер театра и кино, певец, музыкант. В 1996 году ему присвоили звание заслуженного артиста России. Он участвовал в спектаклях Театра-фестиваля «Балтийский дом», «Современника» и Малого драматического театра. Скляр также появлялся в фильмах «Год собаки», «Мы из джаза», «Дети понедельника», «Дважды рожденный» и «Берегите женщин».