Оценена вероятность свержения Эрдогана после масштабных протестов в Турции

Масштабные акции протеста в Турции не приведут к попытке свержения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана или государственного переворота, поскольку военные и силовики лояльны турецкому лидеру. Так вероятность повторения событий 2016 года, когда в Турции была предотвращена попытка госпереворота, оценил старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с «Лентой.ру».

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По его словам, после событий 2016 года ряды военных были «зачищены» от тех, кто выступал за развитие страны по пути, отличному от того, что предлагает Эрдоган. «Есть протестный потенциал в этой части общества, которая исповедует идеи [первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля] Ататюрка, то есть более светские и прозападные, но в части военных я считаю, что они лояльны Эрдогану», — отметил Долгов.

Вместе с тем востоковед указал на достаточно серьезный размах прошедших в турецких городах демонстраций. Если не брать в расчет события 2016 года, то они стали самыми масштабными за последние годы. «Эти протесты — знак того, что появляется все больше и больше граждан, которые недовольны режимом Эрдогана», — сказал Долгов.

23 ноября жители Стамбула и Анкары вышли на массовые акции протеста. Демонстранты потребовали отправить в отставку правительство Эрдогана, а также отстранить от власти правящую Партию справедливости и развития. Это произошло после падения курса турецкой лиры — рекордного за последние 20 лет.