В Туле выставили на продажу макет танка Т-34 из оригинальных деталей

В Туле выставили на продажу восстановленный на 90 процентов танк Т-34-76

В Тульской области выставили на продажу танк Т-34-76, который был произведен в 1942 году. На соответствующее объявление на платформе «Авито» обратили внимание в «ТСН 24».

Согласно информации из объявления, макет орудия на 90 процентов восстановлен из оригинальных деталей и демилитаризован. Также указано, что номер машины 492 и надписи на ее поверхности приведены в первоначальный вид.

Объект продают для размещения на постаменте. Его стоимость составляет 5,5 миллиона рублей.

В сентябре сообщалось, что российские военные Казанского танкового училища исполнили мечту больного ребенка прокатиться на танке. Шестилетнего Егора Е. вместе с его братом прокатили на машине и дали попробовать самостоятельно порулить ею порулить. Ребенку также показали показали историческую и современную бронетехнику, а также провели экскурсию по классу, где готовят офицеров-танкистов.