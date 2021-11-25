Биолог оценила вероятность исчезновения COVID-19 в России по японскому сценарию

Биолог Баранова: шанса на исчезновение COVID-19 в России по японскому сценарию нет

Шанс на исчезновение COVID-19 в России по японскому сценарию, где заболеваемость резко пошла на спад из-за предположительной поломки в мутации коронавируса, практически нереален. Такое предположение в интервью «Ленте.ру» сделала биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) Анча Баранова.

Баранова объяснила, что в Японии скорее всего был один занос дельта-штамма, от которого пошло дальнейшее распространение коронавируса, тогда как в европейских странах этих заносов было много. Таким образом штаммы коронавируса развиваются в Европе из множества разных корней, и там не может возникнуть «поломки» мутации, как это произошло в Японии.

«Единственный признак, по которому мы можем сказать, что в России доминирует дельта, а других штаммов нет — это информация о секвенированных вирусах, которая приходит из Роспотребнадзора», — заявила ученый. Она пояснила, что подобных секвенсов сейчас крайне мало: если в Великобритании секвенируют сотни и тысячи образцов ежедневно, Роспотребнадзор предоставляет сведения о гораздо меньшем количестве.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сомневается в том, что штамм дельта мог самоликвидироваться в Японии. По мнению представителя организации, исчезновение данной разновидности вируса маловероятно, так как им до сих пор заражаются люди в других странах.