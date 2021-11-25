Биолог объяснила опасность самоликвидации дельта-штамма коронавируса в России

Для России самоликвидация дельта-штамма, которая произошла в Японии, может быть опасна, потому что этот вариант коронавируса сдерживает остальные штаммы за счет своей повышенной инфекционности. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния, США) Анча Баранова.

Дельта быстрее передается, чем другие штаммы, поэтому у них мало шансов размножиться. Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит их хуже берет вакцина. А потому, если дельта сама по себе сдохнет, а другие штаммы обрадуются и придут — возможно, от этого станет гораздо хуже. Анча Баранова биолог

В Японии коронавирус исчез благодаря «испорченному» дельта-штамму

По словам биолога, он спровоцировал появление производных с ослабленными функциями по исправлению мутаций.

Баранова объяснила, что в Японии был всего один занос дельта-штамма, который впоследствии распространился в стране. В России же, как и в Европе, таких заносов было много, из-за чего штаммы COVID-19 развиваются из разных корней и «поломки» вируса произойти не может.

«Поскольку в Японии была одна дельта, в ней, как сообщают японские коллеги, накопились мутации в белке nsp14. А этот белок определяет способность вируса исправлять мутации. Но поскольку сам nsp14 "испортился", то исправить уже ничего не мог, ошибки стали множиться бесконтрольно», — рассказала биолог.