Рособрнадзор отреагировал на идею Бастрыкина отменить ЕГЭ

Рособрнадзор ждет конкретных предложений по улучшению и проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ), однако пока они не поступали. Так глава ведомства Анзор Музаев прокомментировал предложение председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, его слова передает ТАСС.

«Мы всегда открыты для любых предложений, у нас в течение года всегда много экспертных площадок, если будут конкретные предложения по какому-то узкому моменту, то всегда готовы», — заявил Музаев.

Он подчеркнул, что в заявлении Бастрыкина ведомство не увидело конкретики.

Глава СКР ранее заявил о необходимости реформы образования 23 ноября во время конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека». Кроме того, Бастрыкин призвал возродить советскую школу образования, поскольку, по его мнению, она была лучшей в мире.