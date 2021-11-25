В годовщину Евромайдана Зеленский тайно отметил другой праздник

Украинский президент Владимир Зеленский и его друг, глава офиса президента Андрей Ермак, провели выходные в президентской резиденции в Карпатах. Политики вместе с другими сотрудниками офиса тайно отметили юбилей Ермака, пока остальная Украина праздновала годовщину Евромайдана. Расследование опубликовала «Украинская правда».

По версии журналистов, в пятницу 19 ноября Зеленский и Ермак еще днем закончили работу, сели на частный самолет, связанный с группой «Приват» олигарха Игоря Коломойского, и вылетели в Ивано-Франковск. Оттуда политики отправились в президентскую дачу «Синегора» в Карпатах, где вместе с другими сотрудниками офиса президента отмечали 50-летие главы офиса Андрея Ермака.

Празднование, длившееся четыре дня, президент прервал в воскресенье, слетав в Киев на официальные торжества по случаю годовщины Евромайдана. На Украине этот день считается государственным праздником и отмечается как День Достоинства и Свободы. Зеленский раздал награды украинским военным, и вскоре улетел обратно на день рождения в Карпаты. Для личных перемещений украинский президент использовал вертолеты государственной службы по чрезвычайным ситуациям, утверждают авторы расследования.

Украинские власти отреагировали на обвинения журналистов — никакого использования государственного или частного транспорта в нуждах президента не было, никакого четырехдневного праздника не было тоже. Ермак отдельно написал, что все выходные провел в Киеве, а день рождения вообще не праздновал. А вот Зеленский в Карпаты действительно летал, но строго в соответствии с протоколом.

Ранее оппозиция вышла на митинг в День Достоинства и потребовала от руководства Украины до 1 декабря принять решение об отставке главы офиса президента. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко уверен, что Зеленский попытается подавить протесты и введет военное положение в стране.