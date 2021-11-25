Стало известно о желании МЮ переманить руководителя «Локомотива»

Руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Рангник может возглавить МЮ

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник станет временным главным тренером «Манчестер Юнайтед». О желании манкунианцев переманить немецкого специалиста стало известно The Athletic.

По информации источника, единственным препятствием для осуществления перехода является контракт Рангника с российским клубом. При этом в МЮ уверены, что смогут решить вопрос. Сам немец заинтересован в переезде в Англию.

По договоренности с англичанами, Рангник будет работать главным тренером команды до конца сезона. После этого специалист станет консультантом в «Манчестер Юнайтед».

21 ноября стало известно об уходе с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера. Исполняющим обязанности наставника МЮ был назначен Майкл Каррик.