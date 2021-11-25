Оценена возможность перемен в системе ФСИН после смены руководства

Правозащитница Литвинович: было бы правильным, если бы ФСИН возглавило гражданское лицо

Смена руководства Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) дает надежду на прекращение пыток в российских тюрьмах. Так возможность перемен в работе ФСИН в разговоре с «Лентой.ру» оценила правозащитница Марина Литвинович.

По ее словам, решение об отставке Александра Калашникова и назначении на этот пост заместителя министра внутренних дел России Аркадия Гостева — это результат публикации слитых архивов с пытками из тюремной больницы саратовской колонии.

Я это интерпретирую как переход контроля над системой ФСИН от ФСБ к МВД. Почему это важно? Потому что пытки являются методом работы оперативников, а оперативники — это и есть сотрудники ФСБ. (...) МВД — это другая структура, там люди другие немножко, с другими представлениями о жизни. Поэтому решение неплохое. Марина Литвинович правозащитница

При этом Литвинович отметила, что для искоренения пыток в колониях стоило назначить гражданское лицо. «Потому что когда мы говорим об исправлении людей, об их реабилитации, об их возвращении к жизни в обществе — это не силовая работа, а работа, скорее, мирная, гражданская», — объяснила правозащитница.

Литвинович подчеркнула, что систему исправительных наказаний в России надо менять полностью, а это значит, что необходимо обращать внимание на подход и философию. «Было бы правильным, если бы не сейчас, а хотя бы через год или два ФСИН возглавило гражданское лицо», — заключила она.

Ранее 25 ноября президент России Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. Его отставка произошла на фоне скандала с пытками в российских колониях. Вместо Калашникова назначили Аркадия Гостева, который до сегодняшнего дня был заместителем министра внутренних дел.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более 40 гигабайт видеофайлов, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. В ноябре правозащитный проект показал кадры с издевательствами над заключенными в Саратовской области. По данным правозащитников, изнасилования и пытки заключенных совершали не только надзиратели, но и другие осужденные, которые якобы действовали по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур.