Политолог рассказал о вывозе мигрантов из Белоруссии

Европа может оплатить вывоз беженцев из Белоруссии согласно требованию президента страны Александра Лукашенко, считает политолог Дмитрий Болкунец. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что это может стать разумным компромиссом для ЕС и еще одним способом заработка для Лукашенко и его приближенных.

Белоруссия не станет удерживать беженцев, которые желают покинуть страну и вернуться на родину, в Ирак, однако Европейский союз должен участвовать в эвакуации мигрантов. С таким заявлением выступил Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с отменой рейса из Минска в Багдад.

«С ним вели переговоры как с террористом»

Болкунец посчитал, что Лукашенко просто «включил заднюю передачу» после жесткого ультиматума со стороны польских властей, пригрозивших перекрыть один из пунктов пропуска, в том числе, железнодорожного транспорта. По мнению политолога, именно благодаря этому заявлению, по мнению политолога, мигрантов наконец начали вывозить в аэропорт, где они ждут эвакуационных рейсов.

«Очередной рейс должен был прилететь сегодня, но его отменили. На совещании Лукашенко сказали, что якобы это произошло из-за нехватки средств, — напомнил Болкунец. — Видимо, это просто очередной шантаж белорусских властей, которые решили заработать еще и здесь. Первично ведь деньги брали с самих мигрантов, занимались этим компании, близкие к семье Лукашенко, и неплохо на них заработали — некоторые беженцы платили до 15 тысяч долларов за то, что им обеспечат попадание в Германию».

По словам политолога, теперь Лукашенко всеми силами постарается вынудить Европу заплатить за вывоз мигрантов. Причем собеседник «Ленты.ру» считает, что такой вариант может оказаться приемлемым и для самого Евросоюза в качестве некоего компромиссного решения.

«Для Европы это не такая большая сумма, потому не исключаю, что они согласятся. [Врио канцлера Германии Ангела] Меркель, напомню, уже дважды с ним общалась. Это человек, который покидает немецкую политику и выполняет исключительно гуманитарную миссию. А Лукашенко воспринял это как попытку признать себя президентом в Европе. Его надежды, правда, провалились — с ним вели переговоры как с террористом, а не президентом. Один европейский политик даже назвал его кровавым диктатором и убийцей. И этот образ сохраняется», — считает Болкунец.

Он предположил, что единственным способом сохранить лицо в этой ситуации Лукашенко видит вариант, в котором Европа заплатит за его кампанию с мигрантами.

Ранее стало известно, что находящиеся в логистическом центре беженцы устроили митинг с требованием пропустить их в ЕС.