Сбер признали одним из лучших работодателей в России

Сбер признан одним из лучших работодателей в России — компания получила высшую награду, «платину», в рейтинге лучших работодателей по версии Forbes и аудиторской компании KPMG. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в текущем рейтинге акцент был сделан на ESG-практиках бизнеса. Сбер получил более 70 баллов по 18 основным метрикам, сгруппированным по блокам «сотрудники и общество», «корпоративное управление» и «экология».

Всего в исследовании участвовали 104 российские компании, однако платинового статуса удостоились всего 11 работодателей. Рейтинг составляло компетентное жюри: в него входили специалисты из рейтинговых агентств, экологи, специалисты по ESG и устойчивому развитию.

Уточняется, что жюри рейтинга отметило и исследовательскую деятельность Сбера. Так, в бизнес-подразделениях компании реализуется более 160 проектов. Речь идет, в частности, о беспилотных автомобилях SberAutoTech, роботе-дезинфекторе и платформе торговли сертификатами возобновляемой энергии. Также Сбер заключил соглашение с АФК «Система» об открытии кредитной линии на 10 миллиардов рублей с возможностью привязать ставку по каждому кредиту к динамике показателей устойчивого развития.

Ранее Сбер стал единственной российской компанией, вошедшей в мировой рейтинг лучших работодателей. Глобальный рейтинг Forbes подготовил в партнерстве с исследовательской компанией Statista.