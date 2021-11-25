Несколько человек погибли в результате пожара на шахте в Кузбассе

«Интерфакс»: несколько человек погибли при пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Несколько человек погибли в результате пожара на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным агентства, среди остающихся в шахте 48 горняков — несколько погибших.

Уточняется, что по информации источника Ura.ru число погибших в результате пожаре в шахте «Листвяжная» увеличилось до 11 человек.

Ранее глава Кемеровской области Сергей Цивилев официально подтвердил смерть одного из горняков. По его словам, пострадали 43 россиянина, два из них находятся в тяжелом состоянии.

О пожаре в шахте «Листвяжная» стало известно утром в четверг, 25 ноября. По предварительной информации, причиной ЧП стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте, после чего дым распространился, взрыва не последовало. Из шахты были эвакуированы 236 горняков из 285, спасательные работы в настоящее время продолжаются, уточнили в МЧС.

