В Польше предупредили о зависимости ЕС от России из-за «Северного потока-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе встречи с хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Загребе предупредил об усилении зависимости Евросоюза (ЕС) от России при запуске газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает издание Euractiv, передает РИА Новости.

По мнению польского политика, РФ якобы использует газ как «политический козырь», чтобы усилить влияние в Европе. «Часть ЕС уже сильно зависит от российских энергоносителей, и, если трубопровод начнет работать, можно сделать вывод, что мы станем еще более зависимыми», — полагает он.

Ранее Моравецкий обвинил российскую компанию «Газпром» в росте цен на газ. Он пообещал обсудить вопрос «Северного потока-2» с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Встреча глав государств запланирована на 25 ноября.

Процесс сертификации «Северного потока-2» на данный момент приостановлен. Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) сообщило, что процедуру возобновят, как только «Газпром» создаст дочернюю компанию для немецкой части магистрали. Такие меры необходимы для соответствия проекта правовым нормам ЕС.