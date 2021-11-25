Премьер Польши назвал будущий ход «на шахматной доске» миграционного кризиса

Поскольку перелеты мигрантов в Белоруссию из стран Ближнего Востока прекратились, белорусские власти начнут привозить на польскую границу мигрантов из Афганистана. Такое опасение выразил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

По словам политика, привоз беженцев из Ирака — это закрытый путь. Поэтому, как утверждает премьер, приглашение в Белоруссию афганцев — «один из будущих ходов на шахматной доске» миграционного кризиса, который якобы планируется Минском и Москвой.

Ранее Моравецкий заявил, что правительство республики допускает возможность полного закрытия границ с Белоруссией. Он указал, что Варшава также задумывается о более серьезных экономических санкциях. Политик назвал происходящее на польско-белорусской границе гибридной войной, развернутой против Евросоюза президентом Белоруссии Александром Лукашенко при тайной поддержке лидера России Владимира Путина.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Утверждалось, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом.