Продажи смартфонов в России упали

Россия пострадала от дефицита устройств больше, чем некоторые другие страны. Об этом говорится в отчете IDC, опубликованном на сайте организации.

Из исследования IDC следует, что по итогам третьего квартала 2021 года рынок продаваемых в России смартфонов сократился. Продажи резко упали из-за нехватки компонентов и сложностей, возникших в цепочке поставок. Согласно внутренней информации агентства, поставки смартфонов в третьем квартале составили 8,1 миллиона штук на сумму 2,3 миллиарда долларов. За аналогичный период прошлого года поставки составляли 9,4 миллиона единиц.

«Россия пострадала от дефицита устройств больше, чем некоторые другие страны», — отметил представитель агентства Саймон Бейкер. Перебои с поставками наблюдались у всех производителей смартфонов, включая Xiaomi, которая не испытывала подобных проблем с начала года. На фоне снижения продаж смартфонов поставки кнопочных телефонов показали устойчивый рост — за указанный период было реализовано 3,3 миллиона гаджетов.

По итогам третьего квартала Samsung восстановила лидерство на рынке смартфонов, а Xiaomi заняла второе место. Эти компании имеют долю 34 и 26 процентов соответственно. На третьей позиции с долей 15 процентов оказалась Apple.

«Поставки в четвертом квартале, как правило, являются самыми значительными по итогам года. Однако ситуация с нехваткой компонентов, скорее всего, сохранится», — подытожила менеджер программ исследований агентства Наталья Виноградова.

Ранее стало известно, что в России сформировалась нехватка ряда популярных моделей телефонов Apple. Так, наблюдается дефицит устройств последней линейки iPhone 13, а также предыдущих серий iPhone 12.