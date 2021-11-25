Черчесов отреагировал на автогол Кудряшова в матче с Хорватией

Станислав Черчесов рассказал, что не звонил Кудряшову после автогола в матче с Хорватией

Автогол защитника сборной России Федора Кудряшова в игре квалификации чемпионата мира 2022 года против Хорватии был случайностью. Так на произошедшее в интервью KP.RU отреагировал бывший главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Специалист также отметил, что не звонил игроку после матча. «Он сильный парень. Ему мой звонок "не переживай" может только в минус пойти», — добавил Черчесов.

Тренер рассказал, что обязательно пообщался бы с Кудряшовым, если бы тот допустил тактическую ошибку, приведшую к голу. «По-тренерски бы подсказал, что вижу, и он бы это оценил», — отметил специалист.

Россия проиграла Хорватии 14 ноября, Кудряшов поразил свои ворота на 81-й минуте. Гол оказался единственным в матче, а российская команда не смогла напрямую пробиться на чемпионат мира-2022.