В Испании нашли квартиру по цене ниже московской

Наиболее доступная квартира на вторичном рынке Испании в ноябре 2021 года находится в Торревьехе, которую называют самым русским городом страны. Объект оценивается в 3,25 миллиона рублей — ниже, чем стоимость недвижимости в Москве. Об этом говорится в материалах портала Spain-Real.Estate, предоставленных «Ленте.ру».

В указанный месяц на продажу в Испании выставили 527 квартир, находящихся недалеко от Средиземного моря. Торревьеха располагает самыми доступными вариантами. Наиболее дешевый объект площадью 30 квадратных метров располагается в районе Playa de los locos в 400 метрах от побережья.

В топ-3 списка доступных квартир также оказалось жилье в 65 «квадратов» за 3,79 миллиона рублей. Оно находится в районе La Mata в 200 метрах от пляжа. В этом районе можно купить еще один дешевый объект в 300 метрах от моря — квартира площадью 47 квадратных метров обойдется 3,88 миллиона рублей.

Ранее самая дешевая квартира в Торревьехе обошлась бы в 2,4 миллиона рублей. Жилье представляет собой квартиру-студию площадью 29 квадратных метров и находится в районе Ла Сиеста.

Стоимость жилья в Испании оказалась ниже цены московского жилья. В октябре 2021 эксперты «НДВ-Супермаркет Недвижимости» выяснили, что самый дешевый объект в старой Москве был продан за 5,1 миллиона рублей.