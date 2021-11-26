В Госдуме задумали ужесточить наказание для водителей-лихачей

Депутат Госудумы Адальби Шхагошев выступил с инициативой ужесточить наказание для автомобилистов, которые часто превышают скорость. Об этом сообщает РИА Новости.

При подготовке законопроекта о наказании для водителей-лихачей на дорогах предлагается рассмотреть такую меру, как запрет езды на «проштрафившемся» автомобиле или помещение его на стоянку, подчеркнул автор инициативы.

Ранее стало известно, что в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) войдут несколько новых штрафов для водителей. В частности, в случае утверждения кодекса в нем появятся как новые, так и уже анонсированные ранее штрафы. Одним из «дорогостоящих» нарушений станет езда в нетрезвом виде с ребенком в салоне, за это полагается наказание в размере до 50 тысяч рублей и лишение прав.

Еще одним изменением в документе стало отсутствие термина «средняя скорость». Хотя еще в сентябре сообщалось, что планируется ввести такое понятие, а оспорить в суде штраф за превышение ее разрешенных пределов станет невозможно.

