Назван бюджетный продукт для улучшения пищеварения

Нутрициолог Ирина Степная рассказала, какой бюджетный продукт способствует улучшению пищеварения. По ее словам, это яичный желток, сообщает РИА Новости.

Степная считает, что ежедневное употребление в пищу двух яичных желтков положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта и крепость костей. Она добавила, что в них содержится много белка, и чтобы он хорошо усваивался и способствовал похудению, желтки нужно добавлять в овощные, рыбные или мясные запеканки. «Если хотите улучшить пищеварение и забыть об авитаминозе, добавляйте желтки в рацион», — заявила нутрициолог.

Ранее учеными из американского Северо-Западного университета было названо количество яиц, опасное к употреблению. Эксперты отметили, что всего три яйца в неделю могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и оказаться смертельно опасными. Это связано с яичным желтком, имеющим очень высокое содержание холестерина.