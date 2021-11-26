Германию раскритиковали за отсутствие четкого плана по борьбе с катастрофой

Новое коалиционное правительство Германии представило политику по борьбе с глобальным потеплением и подтвердило намерение отказаться от угля к 2030 году, пишет Bloomberg. Однако политики не объяснили, как именно будут сокращать выбросы углекислого газа. В итоги экологи раскритиковали власти за отсутствие четкого плана по борьбе с глобальной катастрофой.

Изначально немецкие лидеры хотели снизить к 2030 году уровень выбросов вредных газов на 65 процентов в сравнении с уровнем 1990 года. Ожидалось, что новые меры помогут повысить значение. В Climate Action Tracker считают, что уровень выбросов нужно сократить как минимум на 70 процентов, чтобы сдержать среднемировой рост температур на отметке в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем. Тогда у Германии может появиться шанс достичь климатической нейтральности и избежать катастрофических последствий.

Сомнения вызывает и план отказа от угольных электростанций. В стране рассчитывают прекратить использование самого грязного вида топлива за счет активного перехода на возобновляемые источники. Два процента территории Германии отдадут под солнечные и ветряные проекты — к 2030 году на них должно приходиться 80 процентов в энергобалансе. Для сравнения, в 2020-м «чистая» энергия занимала в нем около 40 процентов.

Для обеспечения стабильной подачи электричества в период перехода правительство решило пойти на компромисс и ускорить возведение газовых электростанций, потенциально опасных для планеты утечками мощного парникового газа метана. Кроме того, за счет них укрепится зависимость страны от ископаемого топлива.

Размытыми оказались планы новой коалиции по поводу автомобилей на двигателях внутреннего сгорания. Германские лидеры не поставили цели по запрету на продажи загрязняющих планету транспортных средств — лишь заявили, что поддерживают Евросоюз в стремлении нарастить производство электромобилей к 2035 году. Решение не препятствовать выпуску традиционных автомобилей показалось странным аналитикам Verisk Maplecroft. Они не увидели смысла продвигать чистую энергию, когда транспорт продолжает потреблять огромные объемы ископаемого топлива.

В августе аналитики предсказали Германии провал в борьбе с глобальным потеплением. По прогнозам экспертов, в 2021 году страна произведет на 47 миллионов тонн углекислого газа больше, чем годом ранее. Подобный рост объема эмиссий в стране зафиксировали впервые за 20 лет.