России предсказали проблемы с «вторжением» на Украину из-за грунта

«Вторжение» России на Украину, о котором сообщает официальный Киев и ряд западных политиков и СМИ, вероятно, откладывается из-за илистого грунта и теплой погоды. Это создает неблагоприятные условия для передвижения войск, уверены авторы колонки в агентстве Bloomberg.

Эксперты предсказали, что военных операций следует ожидать в январе 2022 года, поскольку из-за погодных условий путь российских войск к Украине практически непроходим.

Агентство также утверждает, что по России уже прошла передислокация войск «вплоть до Камчатки». Это сделано на тот случай, если конфликт перерастет в более глобальную войну.

Москва и Киев на протяжении нескольких недель обвиняют друг друга в подготовке к эскалации напряженности на востоке Украины. Вместе с Киевом ряд западных СМИ и политиков утверждают, будто Москва стягивает войска к границе. При этом по информации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные страны поставляют дополнительные вооружения и направляют на Украину иностранных военных.