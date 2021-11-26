Губернатор Кузбасса дал поручение после аварии на шахте «Листвяжная»

Губернатор Цивилев: на время простоя шахты «Листвяжная» работникам будут платить зарплату

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев дал поручение после аварии на шахте «Листвяжная». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«На время, пока работники шахты не смогут вернуться к работе, им будут выплачивать полные зарплаты», — говорится в сообщении.

ЧП на шахте Листвяжная произошло утром 25 ноября. Сообщалось, что погиб 51 человек — 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Еще 63 человека пострадали, четверо из них находятся в реанимации.

По словам заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина, причиной аварии стал взрыв метана из-за возникшей искры. Следственный комитет также возбудил уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора, которые ранее в ноябре проверяли «Листвяжную» и выдали соответствующие акты без фактической ревизии объекта.