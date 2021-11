МИД России назвал дискриминацией отказ допустить на выборы в Ливии сына Каддафи

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дискриминацией отказ Верховной избирательной комиссии Ливии допустить к участию в президентских выборах сына Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислама Каддафи. Соответствующий комментарий дипломата размещен в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

«Такая дискриминация вызывает определенное беспокойство, поскольку мы всегда выступали за предоставление представителям всех ливийских общественно-политических кругов равных возможностей участвовать в избирательном процессе», — заявила Захарова.

Москва считает, что «нельзя лишать ливийский народ права выбирать тех, кого он считает наиболее достойными занимать высшие посты в будущих властных структурах», добавила она.

15 ноября Верховный избирком Ливии отклонил заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах. В избиркоме сослались на «расшатывание стабильности» и указали, что отклонили кандидатуру сына диктатора из-за закрытия ряда отделений комиссии. Позже ЦИК удалил сообщение со своей страницы в Facebook.

Ранее стало известно, что сын бывшего ливийского лидера захотел возглавить страну. Документ он представил в региональную избирательную комиссию в городе Себха на юге Ливии.

Сейф аль-Ислам Каддафи родился в 1972 году. Учился в Швейцарии и Великобритании, где окончил Лондонскую школу экономики и политических наук (The London School of Economics and Political Science, LSE). В годы правления отца он занимался связями Ливии с западными странами. После свержения отца короткое время возглавлял сопротивление, однако в конце 2011 года был захвачен и предстал перед судом. В 2017 году был освобожден благодаря провозглашенной правительством Ливии амнистии.

В 2018 году он участвовал в президентских выборах, сорванных из-за начавшегося наступления войск фельдмаршала Халифы Хафтара на ливийскую столицу. По информации Bloomberg, Сейф аль-Ислам якобы неоднократно прилетал в Москву за финансовой и дипломатической поддержкой. В России эту информацию не подтверждали.