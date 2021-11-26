Краснодарка победила в международном конкурсе мобильного кино

Жительница Краснодара Анна Дубницкая взяла Гран-при международного конкурса мобильного кино «Шаг навстречу». Об этом сообщает «Блокнот Краснодар»

Работа победительницы посвящена беременности. По условиям конкурса, длительность ролика не должна превышать одной минуты, а снять и смонтировать его требовалось на мобильном устройстве или планшете.

Отмечается, что участие в конкурсе приняли более 200 человек из 37 городов России и Израиля. Работы оценивались по нескольким критериям — соответствие жанровой тематике, техническое исполнение, художественная ценность. Темой конкурса стал идеальный день.

Ранее в ноябре в Казани выбрали лауреатов конкурса «Книга года». Организаторами конкурса выступили Министерство культуры Татарстана и Национальная библиотека республики.