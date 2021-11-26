Швейцарский министр не смог покинуть Москву и улететь в Китай

МИД Швейцарии: глава ведомства Кассис не сможет улететь в Китай, он вернется на родину

Самолет с главой МИД Швейцарии Игнацио Кассисом, летевший по маршруту Новосибирск — Ханчжоу, не сможет покинуть Россию и улететь в Китай, как было запланировано изначально. Об этом говорится в Twitter-аккаунте министерства иностранных дел страны.

Глава ведомства вернется в Швейцарию. Самолет с делегацией ранее приземлился в московском аэропорту Домодедово из-за технических неполадок. Жизни присутствовавших на борту людей не подвергались опасности.

О том, что лайнер перенаправили в Москву, ранее сообщили в швейцарском правительстве. Перед этим он вернулся в аэропорт вылета Толмачево. «[В Москве] проверяется, возможно ли дальнейшее путешествие в Китай», — говорится в сообщении швейцарского правительства.