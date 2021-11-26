Объявлено о возобновлении работы уличных фестивалей в Москве

В Москве объявлено о возобновлении работы уличных фестивалей. Новогодние ярмарки и катки также начнут функционировать этой зимой, в интервью РИА Новости сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить. Проводить в режиме торговли, инсталляций. Мастер-классы, работу в помещениях, концерты будем проводить, только если будет позволять ситуация», — сказал он. По словам Собянина, полноценно фестивали вернутся в Москву, когда закончится пандемия.

Мэр добавил, что город уже украшается, и фестиваль «Путешествие в Рождество» состоится обязательно. «Будут работать катки, будут работать шале, новогодняя торговля. Все будет работать. И я думаю, что и все остальные фестивали в таком же режиме как минимум будем продолжать», — добавил он.

Сейчас в Москве приостановлен бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для соблюдающих домашний режим. Предприятия обязаны были перевести не менее 30 процентов сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет. Кроме того, действует также и ограничение на посещение театров и музеев города только при наличии QR-кода.